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ДБР затримало митника, який
брав "таксу" з експортерів...

ДБР затримало митника, який брав "таксу" з експортерів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 16:28

ДБР затримало митника, який брав "таксу" з експортерів...

Пропонуємо до обговорення:
Державне бюро розслідувань затримало на Одещині начальника митного посту, який вимагав "таксу" з експортерів зернових під час блокади українських портів.

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ДБР затримало митника, який брав \"таксу\" з експортерів зерна під час блокади портів
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 16:28

одесситы отличаются предприимчивостью

уверен что если бы по 6500 распределяли, доходило бы 300 максимум
cohan
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