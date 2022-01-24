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Засновник Ethereum порекомендував
криптовалюту для тих,...

Засновник Ethereum порекомендував криптовалюту для тих,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:31

Засновник Ethereum порекомендував криптовалюту для тих,...

Пропонуємо до обговорення:
Співзасновник криптовалюти Ethereum Віталік Бутерін порекомендував інвесторам, які не вірять в успішність механізму консенсусу Proof-of-Stake, вкладати кошти в Ethereum Classic (ETC).

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Засновник Ethereum порекомендував криптовалюту для тих, хто не вірить у «зелений» блокчейн
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:31

Насправді хардфорком був ETH, а не ETC. ETC — це базовий (класичний) етеріум.
sergiy_bazanov
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Модератори: Ірина_, Модератор

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