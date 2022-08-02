Заробітні плати в Україні та Польщі відрізняються приблизно вдвічі.
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Скільки платять в Україні та Польщі на одних і тих самих роботах (таблиця)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 06 сер, 2022 01:11
Скільки платять в Україні та Польщі на одних і тих самих...
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Дивися повний текст
Скільки платять в Україні та Польщі на одних і тих самих роботах (таблиця)
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