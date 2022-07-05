Покупці зникли з ринку нерухомості
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Додано: Нед 07 сер, 2022 15:41
Пропонуємо до обговорення:
Інвестиції в нерухомість втратили свою ліквідність під час війни: продавці не можуть знайти покупців.
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Покупці зникли з ринку нерухомості
R2
Робот новин
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Додано: Нед 07 сер, 2022 15:41
Ось це ПРАВДА а не та маячня про яку волають так звані рієлтери.
blackwi
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Додано: Нед 07 сер, 2022 15:50
blackwi написав:
Ось це ПРАВДА а не та маячня про яку волають так звані рієлтери.
Первинний ринок практично зупинився.
Йдуть продажі об’єктів, які або збудовані, або мають ступінь готовності 90% і більше
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tetiv
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Додано: Нед 07 сер, 2022 21:42
підтверджую
знайомий в сфері будівництва та продажу нерухомості сказав коротко і по суті - повна срака
greenozon
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Додано: Пон 08 сер, 2022 05:18
greenozon написав:
підтверджую
знайомий в сфері будівництва та продажу нерухомості сказав коротко і по суті - повна срака
Ещё с весны так и лучше не становится. Рынок пустой, покупатели разбежались.
phantom_systems
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Додано: Пон 08 сер, 2022 10:06
Не можу продати на вторинному...
chornyiolek
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Додано: Пон 08 сер, 2022 15:08
chornyiolek написав:
Не можу продати на вторинному...
Правильно, цена то наверное довоенная, сейчас купят разве что за пол цены от довоенной и то поискать придется
75stasstas75
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Додано: Пон 08 сер, 2022 16:24
chornyiolek написав:
Не можу продати на вторинному...
Плохо вы историю изучали
p_a_l
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