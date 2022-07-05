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Покупці зникли з
ринку нерухомості

Покупці зникли з ринку нерухомості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 15:41

Покупці зникли з ринку нерухомості

Пропонуємо до обговорення:
Інвестиції в нерухомість втратили свою ліквідність під час війни: продавці не можуть знайти покупців.

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Покупці зникли з ринку нерухомості
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 15:41

Ось це ПРАВДА а не та маячня про яку волають так звані рієлтери.
blackwi
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 15:50

  blackwi написав:Ось це ПРАВДА а не та маячня про яку волають так звані рієлтери.


Первинний ринок практично зупинився. Йдуть продажі об’єктів, які або збудовані, або мають ступінь готовності 90% і більше.
tetiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 21:42

підтверджую
знайомий в сфері будівництва та продажу нерухомості сказав коротко і по суті - повна срака
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 05:18

  greenozon написав:підтверджую
знайомий в сфері будівництва та продажу нерухомості сказав коротко і по суті - повна срака

Ещё с весны так и лучше не становится. Рынок пустой, покупатели разбежались.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 10:06

Не можу продати на вторинному...
chornyiolek
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:08

  chornyiolek написав:Не можу продати на вторинному...

Правильно, цена то наверное довоенная, сейчас купят разве что за пол цены от довоенной и то поискать придется
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 16:24

  chornyiolek написав:Не можу продати на вторинному...


Плохо вы историю изучали

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p_a_l
 
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