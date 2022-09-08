Finance.ua: Як повернути переплату за газ

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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 31 сер, 2022 15:22
Як дізнатися стадію вирішення поданої заяви, бо вже місяць пройшов. Куди звертатися?
Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:16
Месяц назад подала лично все документы на ул. Поля в г. Днепр и тишина. Когда ждать деньги?
Додано: Нед 04 вер, 2022 16:34
Додано: Нед 04 вер, 2022 17:26
Додано: Нед 04 вер, 2022 17:34
Віримо, а чого ж не вірити!
В мене взагалі показова ситуація з Київоблгаззбутом: в результаті дій "асвабадітелей" обьєкт газопостачання зруйновано ще 25 лютого. В квітні, як тільки вони відновили роботу з прийому громадян, написав та зареестрував відповідну заяву з копіями документів, фотками і т.і. і поясненням, що відновлювати все це господарство і споживати газ в цьому році точно не буду.
І що ви думаєте-рахунки продовжують регулярно надходити, вже "боргу" понад 11000 намалювали.
всіх цих холуїв коломойських, фірташів та ін. зрадників та крадіїв давно вже потрібго розігнати до бісової матері, а майно повернути в державну власність.
Додано: Пон 05 вер, 2022 08:02
ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ» робить усе, щоб кошти переплати якнайшв
revutskyrv Станом на 2 вересня 2022 року, ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ», що працює під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ», повернуло побутовим клієнтам 2,711 млн грн переплат та помилково сплачених коштів. Докладніше про це, будь ласка, читайте за посиланням
Додано: Чет 08 вер, 2022 13:43
Інформація ТОВ "РІВНЕГАЗ ЗБУТ" про повернення коштів перепла
D2
Станом на початок вересня ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ» повернув побутовим клієнтам майже три мільйони гривень переплат та помилково сплачених коштів. Детальніше, будь ласка, читайте на офіційному сайті компанії
Додано: Вів 13 вер, 2022 11:12
Доброго дня.
А де можна дізнатись суму переплати, оскільки сплачували через privat24, а була ще до цього переплата. Квитацію не принесли, і на сайті 104 дані пропали. Дякую
Додано: Пон 19 вер, 2022 11:59
Я подала заяву ще в липні"львівгаз" до цього часу ще не отримала гроші
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