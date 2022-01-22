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Finance.ua: Як повернути
переплату за газ

Finance.ua: Як повернути переплату за газ
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Як заощаджувати та економити
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 20:03

Маю передплату за львівгаз заяву подала ще в липні,досіх пір не чого не отримала, куди ще звертатися
iranaum1977
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 21:38

До Київгазенерджи було подано повний пакет документів для повернення надміру сплачених коштів. Прийшла лиш відписка, що МОЖЛИВО кошти буде перенаправлено новому постачальнику. І так рази 3. Куди далі скаржитися? Кихвгазенерджи просто ігнорує і відписуєш один і той самий текст.
snmkoval
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 08:01

Re: Finance.ua: Як повернути переплату за газ

snmkoval написав: Куди далі скаржитися? Кихвгазенерджи просто ігнорує і відписуєш один і той самий текст.
Нкрекп
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 02:10

Хоть комусь повернули гроші???
olchiksumareva
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