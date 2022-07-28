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Економіка України показує не
дуже втішні результати - Мінфін

Економіка України показує не дуже втішні результати - Мінфін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 21:00

Економіка України показує не дуже втішні результати - Мінфін

Пропонуємо до обговорення:
Українська економіка на сьогодні демонструє не дуже втішні результати, що, своєю чергою, призводить до таких негативних явищ, як зростання інфляції.

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Економіка України показує не дуже втішні результати - Мінфін
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 21:00

Це стаття на фінанс ?
Це стаття для неграмотних виборців!
А можливо читачі фінанс то і є неграмотні виборці. Ну тоді все в порядку!
w1961
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Модератори: Ірина_, Модератор

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