Українська економіка на сьогодні демонструє не дуже втішні результати, що, своєю чергою, призводить до таких негативних явищ, як зростання інфляції.
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Економіка України показує не дуже втішні результати - Мінфін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 21:00
Економіка України показує не дуже втішні результати - Мінфін
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Дивися повний текст
Економіка України показує не дуже втішні результати - Мінфін
Додано: Нед 07 сер, 2022 21:00
Це стаття на фінанс ?
Це стаття для неграмотних виборців!
А можливо читачі фінанс то і є неграмотні виборці. Ну тоді все в порядку!
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