IBAN (International Bank Account Number) – міжнародний номер банківського рахунку.
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IBAN картки ПриватБанку: як дізнатися
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Додано: Пон 08 сер, 2022 00:39
IBAN картки ПриватБанку: як дізнатися
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Дивися повний текст
IBAN картки ПриватБанку: як дізнатися
Додано: Пон 08 сер, 2022 00:39
Никак пенсионеры ломанулись 6660 грн получать и заинтересовались что это за непонятные буквы "IBAN" для этого хотят и где его берут?
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