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Світові ціни на продукти знижуються четвертий місяць поспіль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 сер, 2022 07:07
Пропонуємо до обговорення:
Середні світові ціни на продовольство продовжують знижуватися четвертий місяць поспіль – у липні значення Індексу цін Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) знизилось на 8,6% від рівня цін у червні.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 07:07
Це у світі знижуються а у нас тількі ростуть.
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