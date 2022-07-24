RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Світові ціни на продукти
знижуються четвертий місяць поспіль

Світові ціни на продукти знижуються четвертий місяць поспіль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 07:07

Світові ціни на продукти знижуються четвертий місяць поспіль

Пропонуємо до обговорення:
Середні світові ціни на продовольство продовжують знижуватися четвертий місяць поспіль – у липні значення Індексу цін Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) знизилось на 8,6% від рівня цін у червні.

Дивися повний текст
Світові ціни на продукти знижуються четвертий місяць поспіль
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98228
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 07:07

Це у світі знижуються а у нас тількі ростуть.
blackwi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30
З нами з: 13.06.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 11:32

  blackwi написав:а у нас тількі ростуть.

На всякий случай -- вы "Світові ціни" в у.е., надеюсь, считаете? :wink:
_hunter
 
Повідомлень: 7097
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 11:40

  _hunter написав:
  blackwi написав:а у нас тількі ростуть.

На всякий случай -- вы "Світові ціни" в у.е., надеюсь, считаете? :wink:

Почему в y.e? Во Франции и Германии в евро считают, в Польше в злотых, в Великобритании в фунтах, у нас в гривне.
Евгений Н.
 
Повідомлень: 567
З нами з: 19.11.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
До кінця року ціни на житло в Україні можуть знизитись...
R2 » П'ят 29 лип, 2022 08:57
2 400
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лип, 2022 11:07
Slon_Nosov
Ціни на бензин можуть злетіти до 60-65 гривень:...
R2 » Чет 28 лип, 2022 10:42
1 213
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 лип, 2022 10:42
ruslan42212
Ціни на квартири обвалилися: що буде далі - прогноз...
R2 » Нед 24 лип, 2022 23:10
6 1246
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лип, 2022 09:16
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4074)
08.08.2022 12:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.