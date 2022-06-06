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Finance.ua: Як навчитись інвестувати, та з чого почати
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 08 сер, 2022 13:24
Пропонуємо до обговорення:
Портрет українського інвестора
Національний банк України у своєму інфляційному звіті за липень прогнозує збільшення інфляції до 30%. Це означає, що ваші гроші, які лежать без діла десь під матрацом, знецінюються. Тобто на умовну тисячу гривень, яку ви відклали у січні, зараз ви можете придбати значно менше товарів і послуг.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 13:24
Дякую за актуальну інформацію, дуже цікаво було почитати)
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