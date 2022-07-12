RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Як навчитись
інвестувати, та з чого почати

Finance.ua: Як навчитись інвестувати, та з чого почати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 13:24

Finance.ua: Як навчитись інвестувати, та з чого почати

Пропонуємо до обговорення:
Портрет українського інвестора
Національний банк України у своєму інфляційному звіті за липень прогнозує збільшення інфляції до 30%. Це означає, що ваші гроші, які лежать без діла десь під матрацом, знецінюються. Тобто на умовну тисячу гривень, яку ви відклали у січні, зараз ви можете придбати значно менше товарів і послуг.

Дивися повний текст Як навчитись інвестувати, та з чого почати
D2
 
Повідомлень: 218
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 13:24

Дякую за актуальну інформацію, дуже цікаво було почитати)
sokolaleks003
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 08.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:25

sokolaleks003
Дякуємо за зворотній зв'язок 🤝
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5902
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Чи є сенс зберігати гроші на депозиті
D2 » Вів 09 сер, 2022 15:04
1 104
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 сер, 2022 15:04
fourdirsat
Finance.ua: Скільки заробляють військові
D2 » Вів 12 лип, 2022 17:04
3 1997
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 сер, 2022 08:12
korotaevahataliy
Finance.ua: Як повернути переплату за газ
D2 » Нед 07 сер, 2022 18:59
3 288
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 сер, 2022 07:29
alexandr_hod

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Січ (113)
09.08.2022 20:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.