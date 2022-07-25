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Стало відомо, скільки
держслужбовців залишилися без...

Стало відомо, скільки держслужбовців залишилися без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 18:18

Стало відомо, скільки держслужбовців залишилися без...

Пропонуємо до обговорення:
З початку вторгнення рф в Україну покинули державну службу 8,5 тисяч осіб.

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Стало відомо, скільки держслужбовців залишилися без роботи під час війни
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