Розмір допомоги на компенсацію комунальних платежів за безкоштовне розміщення внутрішньо переміщених осіб планують збільшити вдвічі на опалювальний сезон.
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Розмір допомоги на компенсацію за розміщення переселенців хочуть подвоїти
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Додано: Пон 08 сер, 2022 22:09
Розмір допомоги на компенсацію за розміщення...
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Дивися повний текст
Розмір допомоги на компенсацію за розміщення переселенців хочуть подвоїти
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