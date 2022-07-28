Національний банк України виступив на підтримку запровадження в Україні податку у розмірі 10% на купівлю валюти для здійснення імпортних операцій.
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НБУ підтримує новий податок у 10% на купівлю валюти для імпорту
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Додано: Вів 09 сер, 2022 08:35
НБУ підтримує новий податок у 10% на купівлю валюти для...
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Дивися повний текст
НБУ підтримує новий податок у 10% на купівлю валюти для імпорту
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