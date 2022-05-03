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НБУ дозволив банкам купувати готівкову валюту і валюту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 сер, 2022 11:11
Пропонуємо до обговорення:
Банки з понеділка, 8 серпня, можуть купувати готівкову іноземну валюту за встановленим ними курсом, тоді як раніше він мав бути не нижчим від офіційного курсу Нацбанку України, що діє в день здійснення операції.
Дивися повний текст НБУ дозволив банкам купувати готівкову валюту і валюту за картками дешевше офіційного курсу
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Додано: Вів 09 сер, 2022 11:11
Анекдот прямо)))з'їсть,то він з'їсть,та хто ж йому дасть)))
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Konst1988
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