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Скільки заробляють фрилансери
під час війни і чому попит...

Скільки заробляють фрилансери під час війни і чому попит...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 21:17

Скільки заробляють фрилансери під час війни і чому попит...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Freelancehunt провела дослідження та склала портрет українського фрилансера під час війни.

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Скільки заробляють фрилансери під час війни і чому попит на їхні послуги зростає
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 21:17

"Большинство фрилансеров (74,79%) получают до $500 в месяц", "средний доход до $1000 получают 15,76% исполнителей" Чудесатая арифметика. Видимо, у тех, кто "до $500 в месяц", доход побольше. И нет, если бы хотели сказать, что 15.76% получают $500-1000, то так бы и написали. Для $1000-2000 указали же.
moveton
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