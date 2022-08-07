10% податок на імпорт: що зміниться для бізнесу та...

andrijk777
Так, тут навіть відповідна тема для обговорення депозитів є Клуб 50к - валютные депозиты за гривну.
Я поки 2*50 оформив.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 сер, 2022 15:24
andrijk777
Так, тут навіть відповідна тема для обговорення депозитів є Клуб 50к - валютные депозиты за гривну.
Я поки 2*50 оформив.
Додано: Пон 15 сер, 2022 15:45
усі
Додано: Пон 15 сер, 2022 15:53
Дякую за інфу. Але якась трохи стрьомна операція.
Додано: Пон 15 сер, 2022 15:59
практика 90х показує, що інфляція в 5 нулів, і мільйонери в купонокарбованцях, не критично, тільки виживуть не всі, мало хто зможе
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