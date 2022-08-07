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10% податок на імпорт: що
зміниться для бізнесу та...

10% податок на імпорт: що зміниться для бізнесу та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:24

andrijk777
Так, тут навіть відповідна тема для обговорення депозитів є Клуб 50к - валютные депозиты за гривну.
Я поки 2*50 оформив.
Дюрі-бачі
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:45

  andrijk777 написав:
  ScaryBee написав:
  andrijk777 написав:*Мені тільки одне цікаво - хто може купити долари по офіційному курсу?

підприємці і депозитчики

Які такі підприємці можуть купити долари по офіційному курсу?
А депозитчики як? Я можу відкрити депозит в доларах, але заплатити гривнями по офіційному курсу?? Ви впевнені?

усі
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:53

  Дюрі-бачі написав:andrijk777
Так, тут навіть відповідна тема для обговорення депозитів є Клуб 50к - валютные депозиты за гривну.
Я поки 2*50 оформив.

Дякую за інфу. Але якась трохи стрьомна операція.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:59

  Дюрі-бачі написав:Нічого не зміниться: ну подорожчає товар на 10%, на фоні 60% здорожчання, що вже маємо і **% здорожчання в майбутньому це дрібниці. Практика 2014 р. показує, що навіть ріст цін втричі - не критичний.

практика 90х показує, що інфляція в 5 нулів, і мільйонери в купонокарбованцях, не критично, тільки виживуть не всі, мало хто зможе
flyman
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