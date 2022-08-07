|
|
|
10% податок на імпорт: що зміниться для бізнесу та...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 сер, 2022 15:24
andrijk777
Так, тут навіть відповідна тема для обговорення депозитів є Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
.
Я поки 2*50 оформив.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 15
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 сер, 2022 15:45
andrijk777 написав: ScaryBee написав: andrijk777 написав:
*Мені тільки одне цікаво - хто може купити долари по офіційному курсу?
підприємці і депозитчики
Які такі підприємці можуть купити долари по офіційному курсу?
А депозитчики як? Я можу відкрити депозит в доларах, але заплатити гривнями по офіційному курсу?? Ви впевнені?
усі
-
ScaryBee
-
-
- Повідомлень: 164
- З нами з: 27.06.22
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 сер, 2022 15:53
Дякую за інфу. Але якась трохи стрьомна операція.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 3965
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 182 раз.
- Подякували: 259 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 сер, 2022 15:59
Дюрі-бачі написав:
Нічого не зміниться: ну подорожчає товар на 10%, на фоні 60% здорожчання, що вже маємо і **% здорожчання в майбутньому це дрібниці. Практика 2014 р. показує, що навіть ріст цін втричі - не критичний.
практика 90х показує, що інфляція в 5 нулів, і мільйонери в купонокарбованцях, не критично, тільки виживуть не всі, мало хто зможе
-
flyman
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 29554
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1423 раз.
- Подякували: 2539 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 15 сер, 2022 16:00
andrijk777 написав: ScaryBee написав: andrijk777 написав:
*Мені тільки одне цікаво - хто може купити долари по офіційному курсу?
підприємці і депозитчики
Які такі підприємці можуть купити долари по офіційному курсу?
А депозитчики як? Я можу відкрити депозит в доларах, але заплатити гривнями по офіційному курсу?? Ви впевнені?
Соціальний долар (с) не більше $1300 в одні руки в місяць
-
flyman
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 29554
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1423 раз.
- Подякували: 2539 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 15 сер, 2022 16:49
andrijk777 написав:
Дякую за інфу. Але якась трохи стрьомна операція.
чого стрьомна? восени поднимать долар, виддадуть по 44, будете не в накладе
наличный, конечно, будет os shi...
впрочем, наличный с конца августа вгору пиде
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4373
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 357 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 сер, 2022 19:41
flyman написав:
практика 90х показує, що інфляція в 5 нулів, і мільйонери в купонокарбованцях, не критично, тільки виживуть не всі, мало хто зможе
От якраз 90-і показал, що вже х10 за рік - це максимум який може витримати працюючий пересічний. Далі починається колапс.
Так що 10% податку це дрібниці.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 15
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 сер, 2022 19:47
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
практика 90х показує, що інфляція в 5 нулів, і мільйонери в купонокарбованцях, не критично, тільки виживуть не всі, мало хто зможе
От якраз 90-і показал, що вже х10 за рік - це максимум який може витримати працюючий пересічний. Далі починається колапс.
Так що 10% податку це дрібниці.
Не хватает только казалось бы давно забытой фразы "долгие и продолжительные аплодисменты".
И неплохо бы хором еще прокричать "ура", для большей убедительности.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11399
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1533 раз.
- Подякували: 3390 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Пон 15 сер, 2022 20:31
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
практика 90х показує, що інфляція в 5 нулів, і мільйонери в купонокарбованцях, не критично, тільки виживуть не всі, мало хто зможе
От якраз 90-і показал, що вже х10 за рік - це максимум який може витримати працюючий пересічний. Далі починається колапс.
Так що 10% податку це дрібниці.
Это ж сколько вам в 90е то было???
92й год начали со ста руБлей за уе - закончили что то около 1200-1300, не помню, на первом курсе больше бухлом и бабами интересовался, коллапса не было, кабаки забиты НЕ были
93й год начали 1300 пусть - закончили больше 40000 за уе и в купонах,руБлей уже ни у кого не осталось, стипендия была около 1.3-1.4 доллара, у друзей начали появляться БМВ Е34 как у Саши Белого по 20куе,голодали долго наверно,со стипендии откладывали
, но в кабаках аншлага не было
94й год -год Данилыча - Стабильность - 40000 начали - 140000 закончили, пошли у ребят первые Бджипы Чероки, стипендию не подняли, кабаки уже надо бронировать в пятницу вечером
95й год - всё пучком, купоны сразу тратить не надо, стипендия пошла вверх до 5$ почти, стабильность в кубе, девки дают только за подарок в уе, в кабаках народ требует водку по 10-20 долларов за пузырь, растём !!!
И где коллапс и крах Украины был?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2471
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 230 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|