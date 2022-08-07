|
|
10% податок на імпорт: що зміниться для бізнесу та...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 сер, 2022 20:49
барабашов
4-7 років. 93 рік це якраз коли вже жити було неможливо, батьки розлучились, виживали в селі з огороду.
Але це вже явний оффтоп в темі.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор