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Програма "Доступна іпотека"
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 19:21

Програма "Доступна іпотека"

Програма "Доступна іпотека", яку Уряд запускає з жовтня, буде реалізовуватись з урахуванням регіонального аспекту

Від базової ціна квадратного метра житла збільшується в 2,5 рази для Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова.

:arrow: Для міст із населенням понад 300 тис осіб, а також міст на відстані до 15 км від Києва застосовуємо збільшення в 2 рази.

:arrow: Для міст із населенням від 100 до 300 тис. - в 1,75 рази.

:arrow: Для інших населених пунктів – опосередкована вартість у відповідному регіоні.
“Таким чином розраховується оптимальна сума для того, аби мати змогу придбати комфортну квартиру за адекватною ціною”, – додала Юлія Свириденко.

Нагадаємо, уряд затвердив умови забезпечення масового іпотечного кредитування для держкомпанії “Укрфінжитло” в рамках програми "Доступна іпотека”, ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

З жовтня отримати пільговий кредит під 3% на 20 років з початковим внеском в розмірі 20% для купівлі житла зможуть військовослужбовціі, працівники сектору безпеки та оборони, медики, вчителі, педагогічні працівники та науковці закладів державної та комунальної форм власності.


Як вважаєте, варто в цю тему влазити військовому? 3% - не багато, начебто :roll:
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 19:36

Re: Програма "Доступна іпотека"

Andrey2512 написав:Програма "Доступна іпотека", яку Уряд запускає з жовтня, буде реалізовуватись з урахуванням регіонального аспекту

Від базової ціна квадратного метра житла збільшується в 2,5 рази для Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова.

:arrow: Для міст із населенням понад 300 тис осіб, а також міст на відстані до 15 км від Києва застосовуємо збільшення в 2 рази.

:arrow: Для міст із населенням від 100 до 300 тис. - в 1,75 рази.

:arrow: Для інших населених пунктів – опосередкована вартість у відповідному регіоні.
“Таким чином розраховується оптимальна сума для того, аби мати змогу придбати комфортну квартиру за адекватною ціною”, – додала Юлія Свириденко.

Нагадаємо, уряд затвердив умови забезпечення масового іпотечного кредитування для держкомпанії “Укрфінжитло” в рамках програми "Доступна іпотека”, ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

З жовтня отримати пільговий кредит під 3% на 20 років з початковим внеском в розмірі 20% для купівлі житла зможуть військовослужбовціі, працівники сектору безпеки та оборони, медики, вчителі, педагогічні працівники та науковці закладів державної та комунальної форм власності.


Як вважаєте, варто в цю тему влазити військовому? 3% - не багато, начебто :roll:
3%, як я розумію, це не ставка в договорі, а результуюча ставка для позичальника після компенсації частини відсотків з бюджету.
Отже, реально договір буде під реальний, куди більший відсоток. І щоразу оце "небагато" залежатиме, чи буде вчасно перерахована компенсація з бюджету, щороку - від того, чи закладуть в бюджет достатньо коштів на це, і так багато років.
То ж варто лише в тому разі, якщо в принципі здатні потягнути платежі без цієї компенсації
Faceless
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