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Програма "Доступна
іпотека"

Програма "Доступна іпотека"
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 10:11

  Игорь Алексеевич написав:
  Faceless написав:Пам'ятаю, шахраювали з банком.
А тут не валютна, а гривня. І умови геть не такі, як ви пишете. Тож ваш шахрайський досвід ні до чого
Советую перед тем как брать раз 100 перечитать договор и желательно не пожалеть 100грн, что бы 101 раз прочитал хороший юрист, который работает в судах сейчас по проблемам ипотеки.

Дякую за вашу турботу, але мені ваші поради непотрібні
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 15:48

Re: Програма "Доступна іпотека"

  Andrey2512 написав:Як вважаєте, варто в цю тему влазити військовому? 3% - не багато, начебто

Якщо ця програма запрацює, що це буде за житло? Начебто якщо вторинний ринок, то будівля не більше 10 років в експлуатації (обл центр). Хто може пояснити конкретніше
otshelnick1
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 11:20

Re: Програма "Доступна іпотека"

  UA написав:
  Успіх написав:Моя думка - що така іпотека може заграти новими барвами лише після нашої перемоги/закінчення війни!
А ви всі що про це думаєте?

Думаю модератор удалит это видео
Там говорят, что продажи застройщиков упали в 30 раз.
За правду про застройщиков тут удаляют.

Ну, тоді ще це кину))



ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© :D
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 18:29

Re: Програма "Доступна іпотека"

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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 18:44

  Успіх написав:Re: Програма "Доступна іпотека"

З жовтня по грудень 2022р - 33000 заявок. Отримали іпотеку 800, тобто 2,4%! А галасу наробили, ховайся в жито...
Успіх, ви як військовий не пробували взяти участь?
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 18:58

  otshelnick1 написав:
  Успіх написав:Re: Програма "Доступна іпотека"

З жовтня по грудень 2022р - 33000 заявок. Отримали іпотеку 800, тобто 2,4%! А галасу наробили, ховайся в жито...
Успіх, ви як військовий не пробували взяти участь?

1. 33 000 заявок(і то під час війни!!!) - значить людям потрібний такий продукт! Залишилось тільки його довести до пуття!
2. Я маю бажання взяти участь, але коли буду вдома, а не на фронті!

Тож, залишилась справа за малим)) - здобути перемогу і повернутись додому живим і неушкодженим! :D
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 19:15

  Успіх написав:1. 33 000 заявок(і то під час війни!!!) - значить людям потрібний такий продукт! Залишилось тільки його довести до пуття!


з повагою до Вас, все ж нагадую, что попитом в економіці називають платежеспроможний попит, а не смартфонотиснучий
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 20:40

Re: Програма "Доступна іпотека"

  cohan написав:попитом в економіці називають платежеспроможний попит, а не смартфонотиснучий
звичайно, у цифрі 33к є певний відсоток просто спробувавших/допитливих. Тут ключова кількість саме виданих кредитів, яка виглядає не сильно обнадійливо...
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