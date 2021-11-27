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Студентів іноземних ВНЗ не
випускають на навчання за...

Студентів іноземних ВНЗ не випускають на навчання за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 00:05

Студентів іноземних ВНЗ не випускають на навчання за...

Пропонуємо до обговорення:
Студенти-українці іноземних вишів скаржаться на те, що їх не випускають за кордон, ніби-то через існування негласної заборони Держприкордонслужби на виїзд студентів.

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Студентів іноземних ВНЗ не випускають на навчання за кордон: що треба знати
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 00:05

Закрыли мужиков в стране они что ваша собственность, какое вы имеете право держать человека в стране, тем более беженцев не обеспечив их работой, жильём, и как людям жить зимой там где власть не может решить проблему с отоплением.
spasky_sergey
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 00:45

Re: Студентів іноземних ВНЗ не випускають на навчання за...

До победы, закон один для всех. Много развелось белых, и пушистых.
копейка
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