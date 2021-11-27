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Студентів іноземних ВНЗ не випускають на навчання за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 сер, 2022 00:05
Пропонуємо до обговорення:
Студенти-українці іноземних вишів скаржаться на те, що їх не випускають за кордон, ніби-то через існування негласної заборони Держприкордонслужби на виїзд студентів.
Дивися повний текст Студентів іноземних ВНЗ не випускають на навчання за кордон: що треба знати
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Додано: Чет 18 сер, 2022 00:05
Закрыли мужиков в стране они что ваша собственность, какое вы имеете право держать человека в стране, тем более беженцев не обеспечив их работой, жильём, и как людям жить зимой там где власть не может решить проблему с отоплением.
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spasky_sergey
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Додано: Чет 18 сер, 2022 00:45
До победы, закон один для всех. Много развелось белых, и пушистых.
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копейка
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 15:56
"Свободная страна"... С начала войны потерял работу с хорошей зп. А теперь и выехать нельзя чтобы обеспечивать семью. У мужчин получается никаких прав нет. Что это за военное положение такое, где те кто не воюет и не хочет воевать должен страдать от безработицы или работать за копейки чтобы хоть как-то жить. Чем это помогает стране?!
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storozhig
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