У Міністерстві економіки України заявили, що якщо акциз на пальне все ж таки запровадять, бензин і дизпаливо на заправках, швидше за все, не подорожчають.
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У Кабміні наполягають на поверненні акцизів на бензин: що буде з цінами
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Додано: Чет 18 сер, 2022 09:31
У Кабміні наполягають на поверненні акцизів на бензин:...
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У Кабміні наполягають на поверненні акцизів на бензин: що буде з цінами
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