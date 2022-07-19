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У Раді заговорили про примусові
заходи для жінок, які не...

У Раді заговорили про примусові заходи для жінок, які не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 10:32

У Раді заговорили про примусові заходи для жінок, які не...

Пропонуємо до обговорення:
Щодо жінок, які систематично ухилятимуться від процедури постановки на військовий облік, можуть вживати примусових заходів з боку держави.

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У Раді заговорили про примусові заходи для жінок, які не стануть на військовий облік
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 10:32

Гаечка - это не только из ЧипиДейла
cohan
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нардеп, який не знає закони
що наобирали, те нас і має
anjei_wyda
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 13:19

Re: У Раді заговорили про примусові заходи для жінок, які не

Ну почалося )))
Andrey2512
 
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