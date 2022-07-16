RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Що потрібно для виїзду на
автомобілі за кордон: інфографіка

Що потрібно для виїзду на автомобілі за кордон: інфографіка
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 15:41

Що потрібно для виїзду на автомобілі за кордон: інфографіка

Пропонуємо до обговорення:
Окрім інших документів, які дозволяють виїзд з України, при перетині кордону на авто при собі потрібно мати:

Дивися повний текст
Що потрібно для виїзду на автомобілі за кордон: інфографіка
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98294
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 15:42

Finance.ua, ось ваша стаття за 28.07.2022 (https://news.finance.ua/ua/yaki-dokumen ... na-mashyni), і там серед переліку документів для особи, що не є власником авто також потрібно мати один з наступних документів:
-довіреність на право водіння автомобіля з поміткою про дозвіл власника на виїзд закордон;
- тимчасовий реєстраційний талон на право управління автомобілем.
В поточній статті ви вже пишете: водій, що не є власником авто, повинен мати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон.
Чому в кожній статті перелік документів змінюється, і що з цього дійсно потрібно мати, щоб перетнути кордон не на своєму авто?
popovserhii
 
Повідомлень: 4
З нами з: 29.05.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 32 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україні для відбудови потрібно щорічно $30-100 мільярдів...
R2 » Сер 20 лип, 2022 19:48
1 253
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лип, 2022 20:43
antey1969
Для «стрибка» нам потрібно підтримувати капінвестиції на...
R2 » Суб 16 лип, 2022 08:33
2 457
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лип, 2022 10:22
antey1969
На Банковій кажуть, що Україні потрібно $9 мільярдів...
R2 » Сер 13 лип, 2022 19:45
2 266
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лип, 2022 22:16
anton_gms

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2254)
19.08.2022 17:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.