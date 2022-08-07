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Японія пропонує працевлаштування
для ІТ фахівців з України

Японія пропонує працевлаштування для ІТ фахівців з України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 сер, 2022 09:49

Японія пропонує працевлаштування для ІТ фахівців з України

Пропонуємо до обговорення:
Національна японська газета The Asahi Shimbun повідомляє, що компанії Японії зосередилися на пошуку фахівців для своїх проектів серед українських працівників. Головна мета — допомогти українцям та підтримати державу під час війни.

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Японія пропонує працевлаштування для ІТ фахівців з України
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 сер, 2022 09:49

"11 проектов на сумму 22500 долларов США" т.е. $2k на целый проект. Не жирно живут японские веб-дизайнеры. Или это такие проекты, что за пару недель делаются?
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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