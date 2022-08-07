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Курс євро до долара впав до
мінімуму 2002 року – Bloomberg

Курс євро до долара впав до мінімуму 2002 року – Bloomberg
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 09:57

Курс євро до долара впав до мінімуму 2002 року – Bloomberg

Пропонуємо до обговорення:
Європейська валюта ослабла проти американського долара, оновивши мінімум, який останній раз фіксувався 20 років тому.

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Курс євро до долара впав до мінімуму 2002 року – Bloomberg
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 09:57

ну то й що, то вже берете наш Airbus чи як? (с)

Европа страдает... так страдает что экспорт только растет
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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