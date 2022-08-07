Європейська валюта ослабла проти американського долара, оновивши мінімум, який останній раз фіксувався 20 років тому.
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Курс євро до долара впав до мінімуму 2002 року – Bloomberg
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Додано: Вів 23 сер, 2022 09:57
Курс євро до долара впав до мінімуму 2002 року – Bloomberg
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Дивися повний текст
Курс євро до долара впав до мінімуму 2002 року – Bloomberg
Додано: Вів 23 сер, 2022 09:57
ну то й що, то вже берете наш Airbus чи як? (с)
Европа страдает... так страдает что экспорт только растет
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