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Серія iPhone 14 буде
представлена у восьми кольорах

Серія iPhone 14 буде представлена у восьми кольорах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 11:54

Серія iPhone 14 буде представлена у восьми кольорах

Пропонуємо до обговорення:
Серія iPhone 14 від компанії Apple буде представлена у восьми кольорах та надійде в продаж 16 вересня.

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Серія iPhone 14 буде представлена у восьми кольорах
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 11:54

Звідки ви знаєте в яких кольорах? Зелені журналісти (( Хоча б написали що "по чутках"
playerokname
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Модератори: Ірина_, Модератор

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