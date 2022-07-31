Серія iPhone 14 від компанії Apple буде представлена у восьми кольорах та надійде в продаж 16 вересня.
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Серія iPhone 14 буде представлена у восьми кольорах
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Додано: Сер 24 сер, 2022 11:54
Серія iPhone 14 буде представлена у восьми кольорах
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Дивися повний текст
Серія iPhone 14 буде представлена у восьми кольорах
Додано: Сер 24 сер, 2022 11:54
Звідки ви знаєте в яких кольорах? Зелені журналісти (( Хоча б написали що "по чутках"
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