Після покупки терміналу Starlink доводиться платити також і за щомісячну підписку, яка коштує $100.
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Starlink знизив вартість підписки в Україні: скільки це зекономить бюджету
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Додано: Чет 25 сер, 2022 11:15
Starlink знизив вартість підписки в Україні: скільки це...
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Дивися повний текст
Starlink знизив вартість підписки в Україні: скільки це зекономить бюджету
Додано: Чет 25 сер, 2022 11:35
А як можна перейти на украінську підписку з амереканської,якщо купували комплект в амереці? В них на сайті обмаль інформації
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