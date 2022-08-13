Відповідь підготували у прес-службі «Нафтогазу» у Facebook.
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У «Нафтогазі» відповіли, чому у платіжках за газ немає показань лічильника
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Додано: Суб 27 сер, 2022 08:59
У «Нафтогазі» відповіли, чому у платіжках за газ немає...
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Дивися повний текст
У «Нафтогазі» відповіли, чому у платіжках за газ немає показань лічильника
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