Відповідь підготували у прес-службі «Нафтогазу» у Facebook.
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У «Нафтогазі» відповіли, чому у платіжках за газ немає показань лічильника
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Додано: Суб 27 сер, 2022 08:59
У «Нафтогазі» відповіли, чому у платіжках за газ немає...
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У «Нафтогазі» відповіли, чому у платіжках за газ немає показань лічильника
Додано: Суб 27 сер, 2022 08:59
Людина повинна оплачувати реально спожитий газ, а не "намальований". Шахраї!!!
Додано: Суб 27 сер, 2022 09:21
Чергова ніша для шахрайства з боку нафтогазу та вітренка. Порахуйте: свої куби помножте на вартість, у мене в двох квитанція невірна сума, завищено на 11 та 47 копійок. Уявіть, скільки буде в масштабах держави, якщо у нас понад 11 мільонів домогосподарств.
А спитати не буде з кого, бо те, що вони відповіли - брехня. Облгази їм надають точні показники по кожному споживачу, інакше як вони проводять нарахування. І платимо ми тільки за доставку ( трубу ) фірташу ( облгазам ). За вартість спожитих кубів газу ми платимо безпосередньо нафтогазу. Не знаючи показників наших лічильників, він з чого нараховує, зі стелі ? Ну а якщо нарахування проводять облгази і передають ці данні нафтогазу, то справжня хохма. Значить вітренко у нафтогазі лише маріонетка, призначена харантом, а керує усим фірташ.
Додано: Вів 30 сер, 2022 04:10
Це цілковита профанація, адже з 01.01.2020 р. покази лічильника від кінцевого Споживача відображались лише в роздруківках Газ-Збутів, хоча й передавались Операторам ГТС( облгазам). Адже облгази дані покази у квитанціях не подавали і неподають, бо проводять нарахування по середньому показнику розподілу на місяць! враховуючи споживання газу домогосподарством за минулий газовий рік!!! Це і є широке поле для сучасного шахрайства. Напишуть, що їм вигідно, наприклад: 270 куб.м газу, а доставлять фактично 193 куб.м, як було у нас в 2020р. і вимагатимуть оплатити саме замовлену потужність 270 куб.м, хоча 77 куб.м даного товару! ніхто не доставляв нам. Ось вам і прояв сучасної корупції. В іншому випадку виставлятимуть заборгованість роками в розмірі 113 грн. 30.08.2022 р.
Додано: П'ят 02 вер, 2022 07:03
Чогось як писати : що борг споживача на 01,08;2022-р,скажімо 79,00-грн, а споживач оплатив 22,07;2022-р,то це для чого ота графа у квитанціях шановні Ви наші? А як надрукувати початковий та кінцевий показник лічильника то завжди знаходяться відмазки.Це як зрозуміти таке ставлення до споживача ? І це ми так йдемо до Європи отакими заморочками .
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