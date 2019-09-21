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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 175176177178
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 15:46

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості

Бетон написав:почему в Лейпциге аренда ниже Киева?
можливо тому що Ляйпц - це депресивна дупа, де нема не тільки роботи, але й соціального життя?

і взагалі якщо вже щось порівнювати, то однакове - вартість метра в будинках приблизно однієї якості та віку, які знаходяться в містах з однаковою кількістю населення в Україні та Німеччині

і як контролька - скільки на цей метр треба і там і тут заробляти, виходячи з рівня реального середнього прибутку німця та українця

і все це за умови повномасштабної війни в Україні
kingkongovets
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  #<1 ... 175176177178
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