Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 19:02

  Vadim_ написав:ремонт для СЕБЕ , але хочеться здавати

формула гарантованого фінансового вльоту
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 19:04

  Хомякоид написав: Не знаю, я не считал бюджет ремонта. Я засілал деньги.
Считали родители. Около 40 метров.
Говорили что в 15 вложились.
Ремонт очень приличненький.
Родителт искали на каждій вид работ людей с лучшим данніми прайс качество.
В 2023 еще біло много людей на улице. Не все убежали и многих еще тогда не забрали.

Зараз це від 30....якщо ми кажемо про одне й теж, тобто під ключ.
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 19:44

  UA написав:
  Хомякоид написав: Не знаю, я не считал бюджет ремонта. Я засілал деньги.
Считали родители. Около 40 метров.
Говорили что в 15 вложились.
Ремонт очень приличненький.
Родителт искали на каждій вид работ людей с лучшим данніми прайс качество.
В 2023 еще біло много людей на улице. Не все убежали и многих еще тогда не забрали.

Зараз це від 30....якщо ми кажемо про одне й теж, тобто під ключ.


Так ремонт під ключ.
Але думаю батьки витратили трохи більше ніж 15.
В районі 16-17. Не більше.
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 14:27

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Скільки коштує ремонт м² квартири
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:55

  UA написав:
  Vadim_ написав:ремонт для СЕБЕ , але хочеться здавати

формула гарантованого фінансового вльоту

і
