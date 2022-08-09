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Sony представила новий
флагманський смартфон з...

Sony представила новий флагманський смартфон з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 22:19

Sony представила новий флагманський смартфон з...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Sony 1 вересня офіційно презентувала новий флагманський смартфон під назвою Sony Xperia 5 IV.

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Sony представила новий флагманський смартфон з потужнішою батареєю
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 22:19

Хочу себе батарею 5000 мегаампер за 999$
straponesa
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