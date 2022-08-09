Компанія Sony 1 вересня офіційно презентувала новий флагманський смартфон під назвою Sony Xperia 5 IV.
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Sony представила новий флагманський смартфон з потужнішою батареєю
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 22:19
Sony представила новий флагманський смартфон з...
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Sony представила новий флагманський смартфон з потужнішою батареєю
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