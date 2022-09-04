|
|
Українці зможуть добровільно робити внески на майбутню...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 вер, 2022 02:34
Пропонуємо до обговорення:
Українці з 16 років зможуть добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду на майбутню пенсію та робити пенсійні внески за родичів.
Дивися повний текст Українці зможуть добровільно робити внески на майбутню пенсію. Рада прийняла законопроєкт за основу
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98368
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 08 вер, 2022 02:34
Прямо аццкие сотоны закон писали. Просто дать денег пенсионеру - государству в худшем случае отстегнуть 19.5% (НДФЛ+военный взнос). Через новую систему - по-любому 30%. Привлекательно, аж жуть.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 2289
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 222 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 вер, 2022 06:10
Так вводят или хотят?
Это проект закона на случай нехватки энергоресурсов. К нему много вопросов пока что. Но для их немецко язычного желтого таблоида - как раз новость что надо. Вот из этого желтого таблоида через РБК-Украина новость и трансформировалась у нас в "Швейцарии БУДУТ сажать"
P.S.: Мне вот интересно, журналисты оргазм что ли испытывают каждый раз когда врут? Нормальные люди так много врать тупо не умеют.
-
kolodka_eduard
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 30.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор