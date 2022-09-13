В Україні квартири в новобудовах продаватимуть за новими правилами. Усіх забудовників зобов'яжуть реєструвати кожну квартиру у спеціальному реєстрі Мін'юсту.
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В Україні квартири продаватимуть за новими правилами
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:43
В Україні квартири продаватимуть за новими правилами
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Дивися повний текст
В Україні квартири продаватимуть за новими правилами
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