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В Україні квартири продаватимуть
за новими правилами

В Україні квартири продаватимуть за новими правилами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:43

В Україні квартири продаватимуть за новими правилами

Пропонуємо до обговорення:
В Україні квартири в новобудовах продаватимуть за новими правилами. Усіх забудовників зобов'яжуть реєструвати кожну квартиру у спеціальному реєстрі Мін'юсту.

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В Україні квартири продаватимуть за новими правилами
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:43

как тебе такое, Вадим Столар?
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 16:32

А почему нельзя будет перепродавать трем,к примеру,покупателям??? Да-а, каждый увидит "квартира в реестре" можно покупать... так и второй и третий также увидит и тоже решит что можно покупать!!!
galex_184
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