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Конкуренція за робоче місце
злетіла вчетверо: кому...

Конкуренція за робоче місце злетіла вчетверо: кому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 08:49

Конкуренція за робоче місце злетіла вчетверо: кому...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві на одне робоче місце претендує 4 безробітних (рік тому співвідношення було одне до одного). До того ж найбільш затребувані спеціальності: сімейний лікар, електрогазозварювальник та робітник із комплексного прибирання та утримання прибудинкової території.

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Конкуренція за робоче місце злетіла вчетверо: кому найлегше знайти роботу в Києві
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 08:50

Це з налогами чи вже зі сплаченими, т.з. "чиста" з.пл.???... Треба вказувати бо незрозуміло.
blackwi
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