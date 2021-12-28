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Конкуренція за робоче місце злетіла вчетверо: кому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 вер, 2022 08:49
Пропонуємо до обговорення:
У Києві на одне робоче місце претендує 4 безробітних (рік тому співвідношення було одне до одного). До того ж найбільш затребувані спеціальності: сімейний лікар, електрогазозварювальник та робітник із комплексного прибирання та утримання прибудинкової території.
Дивися повний текст Конкуренція за робоче місце злетіла вчетверо: кому найлегше знайти роботу в Києві
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R2
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Додано: Суб 17 вер, 2022 08:50
Це з налогами чи вже зі сплаченими, т.з. "чиста" з.пл.???... Треба вказувати бо незрозуміло.
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blackwi
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Додано: Суб 17 вер, 2022 10:39
blackwi написав:
Це з налогами чи вже зі сплаченими, т.з. "чиста" з.пл.???... Треба вказувати бо незрозуміло.
"З налогами" звичайно.
Тобто можна читати так: "Середній розмір зарплати у вакансіях столичної служби зайнятості становить майже 8 тис. грн. на руки".
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andrijk777
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