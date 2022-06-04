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Названо найприбутковіші
криптовалюти доби

Названо найприбутковіші криптовалюти доби
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 07:40

Названо найприбутковіші криптовалюти доби

Пропонуємо до обговорення:
За добу всі вони зросли у ціні більш ніж на 2%. Найуспішніший показник дня зафіксовано у криптовалюти Ripple (XRP).

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Названо найприбутковіші криптовалюти доби
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 07:40

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