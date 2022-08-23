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Що можна купити
в Іспанії на 30 євро

Що можна купити в Іспанії на 30 євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 20:00

Що можна купити в Іспанії на 30 євро

Пропонуємо до обговорення:
Рішення дозволить Україні експортувати 100 тис. тонн вугілля до Польщі.

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Що можна купити в Іспанії на 30 євро
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 20:00

Недельный наверно. По факту 200+ в неделю.
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