RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Штрафи за паркування на смузі
маршрутного транспорту:...

Штрафи за паркування на смузі маршрутного транспорту:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 02:10

Штрафи за паркування на смузі маршрутного транспорту:...

Пропонуємо до обговорення:
Враховуючи положення частини другої статті 17 ПДР, водій має право заїжджати на проїжджу частину смуги маршрутного транспорту, розділеної штриховою розміткою, для того, щоб висадити з пасажира, і поліція не повинна штрафувати його за це. До такого висновку дійшов Верховний Суд України у справі № 201/2179/17.

Дивися повний текст
Штрафи за паркування на смузі маршрутного транспорту: коли водія не оштрафують
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98422
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 02:10

Штрафовать за парковку на основе ст. 122 КЗоТ, т.е. "Гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації" - это сильно.

А то, что на полосе для маршрутных ТС разрешена остановка (но не стоянка) - это любой полицейский чайник должен знать. Зачем для этого целый Верховный Суд? Больше похоже, что там была таки стоянка (больше пяти минут никто не выходил), но доказать это не смогли.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2365
З нами з: 23.03.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Водіям готують нові штрафи за перевищення швидкості 1, 2
R2 » Суб 27 сер, 2022 16:53
10 669
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 сер, 2022 23:38
moveton
Водіям в Україні нагадали про штрафи за ГБО в автомобілі
R2 » Пон 27 чер, 2022 08:05
1 263
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 чер, 2022 08:05
papchik
МВС пропонує запровадити штрафи за порушення у сфері...
R2 » Нед 08 тра, 2022 15:08
1 304
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 тра, 2022 15:08
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1266)
25.09.2022 02:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron