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Finance.ua: Дрони-камікадзе
RAM II UAV: на що зібрали...

Finance.ua: Дрони-камікадзе RAM II UAV: на що зібрали...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 09:31

Finance.ua: Дрони-камікадзе RAM II UAV: на що зібрали...

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Вартість і характеристики дронів-камікадзе RAM II UAV
На жаль, росія вже масово застосовує не лише ракети, а й іранські дрони камікадзе Шахед-136. Але наша країна має свої безпілотники-камікадзе, чим вони відрізняються від іранських і як використовуються – розповімо в цій статті Finance.ua.

Дивися повний текст Дрони-камікадзе RAM II UAV: на що зібрали Притула та Стерненко
D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 09:31

Двигун электрический
ykrkozak
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 12:27

Наш Рам 2 приблизно з такимиж ТТХ як і Світчблейд 600, але наш коштує майже 50тис$ а боеприпас світчблейда-600 - 20-30тис$. Як це може бути ?
Ми для себе виробляємо дорожче ніж в Англії ці світчблейди ?
stdfire
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 15:27

  stdfire написав:Наш Рам 2 приблизно з такимиж ТТХ як і Світчблейд 600, але наш коштує майже 50тис$ а боеприпас світчблейда-600 - 20-30тис$. Як це може бути ?
Ми для себе виробляємо дорожче ніж в Англії ці світчблейди ?



Цікавить те ж саме питання
kravetssasha
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 09:10

  kravetssasha написав:
  stdfire написав:Наш Рам 2 приблизно з такимиж ТТХ як і Світчблейд 600, але наш коштує майже 50тис$ а боеприпас світчблейда-600 - 20-30тис$. Як це може бути ?
Ми для себе виробляємо дорожче ніж в Англії ці світчблейди ?



Цікавить те ж саме питання


В состав комплекса входит 10 дронов-камикадзе, то есть один комплекс RAM II UAV стоит 20 миллионов гривен включая станцию управления
Примат
 
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