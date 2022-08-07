|
|
|
Finance.ua: Дрони-камікадзе RAM II UAV: на що зібрали...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 12 жов, 2022 09:31
Пропонуємо до обговорення:
Вартість і характеристики дронів-камікадзе RAM II UAV
На жаль, росія вже масово застосовує не лише ракети, а й іранські дрони камікадзе Шахед-136. Але наша країна має свої безпілотники-камікадзе, чим вони відрізняються від іранських і як використовуються – розповімо в цій статті Finance.ua.
Дивися повний текст Дрони-камікадзе RAM II UAV: на що зібрали Притула та Стерненко
-
D2
-
-
- Повідомлень: 238
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 жов, 2022 09:31
Двигун электрический
-
ykrkozak
-
-
- Повідомлень: 78
- З нами з: 09.01.15
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 жов, 2022 12:27
Наш Рам 2 приблизно з такимиж ТТХ як і Світчблейд 600, але наш коштує майже 50тис$ а боеприпас світчблейда-600 - 20-30тис$. Як це може бути ?
Ми для себе виробляємо дорожче ніж в Англії ці світчблейди ?
-
stdfire
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 12.10.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 жов, 2022 15:27
stdfire написав:
Наш Рам 2 приблизно з такимиж ТТХ як і Світчблейд 600, але наш коштує майже 50тис$ а боеприпас світчблейда-600 - 20-30тис$. Як це може бути ?
Ми для себе виробляємо дорожче ніж в Англії ці світчблейди ?
Цікавить те ж саме питання
-
kravetssasha
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 12.10.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 жов, 2022 09:10
kravetssasha написав: stdfire написав:
Наш Рам 2 приблизно з такимиж ТТХ як і Світчблейд 600, але наш коштує майже 50тис$ а боеприпас світчблейда-600 - 20-30тис$. Як це може бути ?
Ми для себе виробляємо дорожче ніж в Англії ці світчблейди ?
Цікавить те ж саме питання
В состав комплекса входит 10 дронов-камикадзе, то есть один комплекс RAM II UAV стоит 20 миллионов гривен включая станцию управления
-
Примат
-
-
- Повідомлень: 203
- З нами з: 09.12.21
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5
|542
|
|
|29
|3328
|
|
|1
|95
|
|