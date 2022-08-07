Finance.ua: Дрони-камікадзе RAM II UAV: на що зібрали...

stdfire Шановний користувач, коментар від автора матеріала. Перше. Питання вартості того чи іншого виробу це питання вартості комплектуючих, роботи людей, вартості наукових досліджень, і, дуже важливо, "ефект масштабу". Тобто чим більше вироблено дронів, тим дешевше кожен окремий з них, тому, що вартість досліджень "розмивається" більше. Друге. Вартість саме дрона РАМ 2 нам не відома. Відома вартість комплекту 10 дронів + станція управління. Станція управління коштує не 0. Тобто Сам безпілотник дешевший ніж 50 000 доларів.
adanina7777777 написав:Теж саме враження складається. Шахід коштує 10 тис$, а РЕМ 50...
Під час свого виступу перед G7 11 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив зокрема, що Російська Федерація замовила в Ірану поставку аж 2400 дронів-камікадзе типів Shahed-131 та Shahed-136.
Яку ціну при цьому Кремль готовий заплатити за поставку настільки гігантської кількості "літаючих мопедів", поки лишається незрозумілим. Автори польського Defence24 припускають, що в якості "оплати" РФ запропонувала Тегерану поставку 24 винищувачів Су-35СЭ із "єгипетського" замовлення, орієнтовна вартість - 1,5 мільярдів доларів. https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... -9274.html
Собирали деньги на "помсту", но по характеристикам комплекса выйдет только пехоту в окопах попугать и УАЗики. И по цене большой вопрос. Почему американский Switchblade 600 и круче, и дешевле? Закажите Шахеды в Иране:) или имея такие собранные деньги, можно наладить производство подобного дрона. Образцы есть. Комплектующие, наверное, нашим производителям легче будет достать, чем иранцам. И тогда можно говорить о мести в Белгороде, Воронеже, Брянске и подальше. Это реально месть. А с этим Рам 2 больше вопросов, чем ответов, честно.