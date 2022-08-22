Українці масово скаржаться на облгази, бо ті ігнорують актуальні показання.
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«Газова рулетка» замість лічильника: чому облгази ігнорують показання та що робити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 18 жов, 2022 13:03
«Газова рулетка» замість лічильника: чому облгази...
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Дивися повний текст
«Газова рулетка» замість лічильника: чому облгази ігнорують показання та що робити
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