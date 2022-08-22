Українці масово скаржаться на облгази, бо ті ігнорують актуальні показання.
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«Газова рулетка» замість лічильника: чому облгази ігнорують показання та що робити
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Додано: Вів 18 жов, 2022 13:03
«Газова рулетка» замість лічильника: чому облгази...
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«Газова рулетка» замість лічильника: чому облгази ігнорують показання та що робити
Додано: Вів 18 жов, 2022 13:03
Облгази власне є непотрібним паразитом, який існує саме для того, щоб хтось інший не порахував споживання газу населенням та підприємствами. Бо тоді розкриється велика афера, - для населення газ закуповувати не потрібно бо в Україні власного видобутку більше ніж необхідно для споживання населенням. Виявиться також, що ніякого розподілу не існує, а транспортування фактично виконується лише магістралями високого тиску й цим займається Нафтогаз, а платіжки за розподіл і транспортування від облгазів це утримання необхідної "аварійки" та цілої армії дармоїдів що є облгазами.
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