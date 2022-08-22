Українці масово скаржаться на облгази, бо ті ігнорують актуальні показання.
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«Газова рулетка» замість лічильника: чому облгази ігнорують показання та що робити
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Додано: Вів 18 жов, 2022 13:03
«Газова рулетка» замість лічильника: чому облгази...
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«Газова рулетка» замість лічильника: чому облгази ігнорують показання та що робити
Додано: Вів 18 жов, 2022 13:03
Облгази власне є непотрібним паразитом, який існує саме для того, щоб хтось інший не порахував споживання газу населенням та підприємствами. Бо тоді розкриється велика афера, - для населення газ закуповувати не потрібно бо в Україні власного видобутку більше ніж необхідно для споживання населенням. Виявиться також, що ніякого розподілу не існує, а транспортування фактично виконується лише магістралями високого тиску й цим займається Нафтогаз, а платіжки за розподіл і транспортування від облгазів це утримання необхідної "аварійки" та цілої армії дармоїдів що є облгазами.
Додано: Сер 19 жов, 2022 10:24
Що за маразм? Постійно передаються показання 1 способом і постійно облгаз робить якісь помилки: то вони чогось не записали вчасно передані показання, то записали нулі, то завищені, то занижені, то собою ж придумані... А ще є улюблене пояснення, яке називається " збій в системі", яке використовується найчастіше! По моєму, хтось просто засидівся на рибному місці! Добре отримувати зарплату, не отримуючи роботу! Це я ще мовчу про те, як облгази позбирали " терміново" оплату зі споживачів, коли фактично всі повноваження були передані Нафтогазу, а отже, простими словами, кинули людей на гроші, бо багато споживачів оплатили вчасно і, навіть, мали на рахунку переплату, бо воєнний стан! От особисто переплата моєї родини- більше 600 грн! А таких людей тисячі!!! Може пора вже судити відповідальних " рибаків" за шахрайство та невиконання посадкових обов'язків!?
Додано: Сер 19 жов, 2022 10:32
Вообще охренели!!!Сидят там,жопы греют,а люди должны ещё платить за сухостой который в лесу гниёт!!!Вы что забыли,что война в стране????Какая плата за дрова? Помогите лучше людям!
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