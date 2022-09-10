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Долар чи євро: у якій валюті
безпечніше тримати заощадження

Долар чи євро: у якій валюті безпечніше тримати заощадження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 09:01

Долар чи євро: у якій валюті безпечніше тримати заощадження

Пропонуємо до обговорення:
На тлі постійних змін в інформаційному просторі країни курс валют суттєво дестабілізувався.

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Долар чи євро: у якій валюті безпечніше тримати заощадження
R2
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